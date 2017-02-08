ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, лидер ЛДПР объяснил, почему выборы в России традиционно характеризуются низкой явкой избирателей и отсутствием у людей желания голосовать.

Владимир Жириновский отметил, что обществу не нравится, когда за него решает группа людей наверху, напомнив о минувших выборах в Государственную Думу РФ, где итог прохождения и численности кандидатов от партии власти был вполне предсказуем.

«Дело не в кандидатах в Президенты России. Дело в том, что народ больше не хочет участвовать в выборах, результат которых заранее известен», - подчеркнул Председатель ЛДПР.