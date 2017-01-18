ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидер ЛДПР напомнил, что в нынешней редакции главный закон страны фактически допускает постановку вопроса об отсоединении республик. Схожая норма в советском законодательства позволила запустить в годы перестройки процесс распада СССР.

«В каждой советской конституции сохранялся пункт о праве выхода республик из Союза. Это позволило Михаилу Горбачёву запустить процесс подготовки нового союзного договора и взорвало страну в 1991 году. В нынешней конституции заложена та же мина. В 5-й статье прямо говорится, что каждая республика, а в скобках – государство – имеет свою собственную конституцию и законодательство. А в следующем пункте говорится, что федеративное устройство РФ основано, в том числе, на самоопределении народов в РФ. Это получается, что у нас республики уже обладают почти всеми признаками независимых государств: свой язык, своя конституция, территория. Осталось только свою валюту ввести и пограничные столбики поставить и назвать всё это «самоопределением». Хорошо хотя бы в последней конституции нет прямого права выхода из состава страны, как было во всех конституциях СССР», – негодует политик.

Такую небрежность в главном законе страны Владимир Жириновский считает последствием незаконного захвата власти большевиками в 1917 году.