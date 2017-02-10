Лукин: СФ следит за ситуацией вокруг Йемена
10.02.2017, 13:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин провёл встречу с заместителем генерального секретаря партии «Всеобщий национальный конгресс» Йеменской Республики Абубакром Керби.
В ходе беседы стороны затронули гуманитарную ситуацию в Йеменской Республике. Было подтверждено общее мнение о необходимости скорейшего прекращения конфронтации, принятия мер по выправлению социально-экономического положения страны.
Особо подчеркивалось, что задача урегулирования кризиса лежит в плоскости взаимных компромиссов и уступок, настоятельно требует учета мнения всех ведущих политических сил Йемена.
В ходе беседы стороны затронули гуманитарную ситуацию в Йеменской Республике. Было подтверждено общее мнение о необходимости скорейшего прекращения конфронтации, принятия мер по выправлению социально-экономического положения страны.
Особо подчеркивалось, что задача урегулирования кризиса лежит в плоскости взаимных компромиссов и уступок, настоятельно требует учета мнения всех ведущих политических сил Йемена.