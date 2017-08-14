ОРЕАНДА-ГОВОСТИ. Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в аварийном руднике «Мир» (Якутия) принял принципиальное решение - поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока условия нахождения под землёй будут позволять проводить поиск людей.

В результате аварии на руднике «Мир» 4 августа 2017 года были полностью разрушены горные выработки и горношахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Из 151 шахтёра, находившихся в момент происшествия, 143 спасены, поиски восьми горнорабочих продолжаются.

Обводнение горных выработок существенно осложняет работу горноспасателей. Поступление подземных вод в рудник не прекращается, при этом уровень воды повышается. Учитывая, что выработки не предназначены для приёма воды и технические условия для её откачки отсутствуют, для этого было принято решение в аварийном руднике установить насосные агрегаты. Также был организован дополнительный контроль уровня воды, подъём которого происходит скачкообразно. Этот фактор создаёт дополнительную опасность для горноспасателей и шахтёров.

цМы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабныц, - говорит заместитель министра МЧС России Владлен Аксенов, который с первого дня аварии находится на предприятии в г. Мирный.