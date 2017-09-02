ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России просит туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье и на Эльбрус в Кабардино-Балкарии из-за схода селевого потока.

Сейчас в районе чрезвычайной ситуации ведутся работы по ликвидации последствий схода селевого потока. В связи с этим МЧС России просит воздержаться на этот период от поездок в Приэльбрусье в Баксанский район республики.

Работы будут завершены в ближайшее время. После этого туристы смогут отправиться на Эльбрус.

Напомним, из-за дождей в 2 км западнее населённого пункта Эльбрус сегодня ночью со склона ущелья Адыл-Су сошёл сель на федеральную трассу А-158, повредив 8 участков дорожного полотна и газопровод. Нарушено газоснабжение в шести населённых пунктах, где проживают более 5,5 тысяч человек. Прекращено движение автотранспорта с 83 по 93 км федеральной автодороги.