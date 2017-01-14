МЧС России провело эвакуацию 80 человек из дома в Нижегородской области из-за просадки фундамента
14.01.2017, 15:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня утром в г.Дзержинск просел фундамент жилого дома на улице Буденова, в результате чего образовались трещины с 3 по 5 этажи. Из-за возможной угрозы обрушения были эвакуированы 80 человек, в том числе 15 детей. Часть жильцов вышли сами, 45 жителей 4 и 5 этажей, в том числе трое детей, были эвакуированы сотрудниками МЧС России. Пострадавших и погибших нет.
Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения. В настоящий момент люди находятся в безопасности, их обеспечивают всем необходимым - горячим питанием, водой, медицинской и психологической помощью.
Также было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в связи с просадкой грунта в жилом доме № 6а по ул. Буденного. В нем приняли участие представители всех служб территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области. На заседании приняты решения по оценке технического состояния жилого дома и вопросы жизнеобеспечения граждан. Администрация г.Дзержинск открыла телефон «Горячей линии» 8 (8313) 26-07-53.
Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения. В настоящий момент люди находятся в безопасности, их обеспечивают всем необходимым - горячим питанием, водой, медицинской и психологической помощью.
Также было проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в связи с просадкой грунта в жилом доме № 6а по ул. Буденного. В нем приняли участие представители всех служб территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области. На заседании приняты решения по оценке технического состояния жилого дома и вопросы жизнеобеспечения граждан. Администрация г.Дзержинск открыла телефон «Горячей линии» 8 (8313) 26-07-53.