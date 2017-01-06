ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для того, чтобы празднества прошли безопасно, надзорными органами МЧС России проверены более 8 тысяч объектов на всей территории РФ.

Инспекторы посетили храмы и проверили соблюдение правил пожарной безопасности, оснащение необходимым оборудованием, наличие и доступность эвакуационных выходов. В результате инспекций было установлено, что объекты находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии. В целях профилактики сотрудники МЧС России обратили внимание служителей храмов на соблюдение правил пожарной безопасности при проведении праздничных богослужений.

Во время торжественных богослужений будет организовано дежурство противопожарных нарядов из числа пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Всего в работе примет участие более 65 тысяч человек и 17 тысяч техники.