ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рождественские праздники во Владивостоке, в муниципальных районах и городских округах Приморского края, где проходят массовые гуляния, и праздничные программы – на центральных площадях, парках и скверах храмах и церквей развернуты полевые кухни МЧС. Здесь каждый желающий может отведать вкуснейшей каши и согреться горячим чаем.



Так, во Владивостоке 7 января на озере «Чан» прошли соревнования по мотокроссу на льду. Участниками мероприятия стали 30 человек от 3,5 до 50 лет, а также именитые спортсмены Приморья. Во время состязаний мотогонщики показали настоящий класс и продемонстрировали заезды на 50, 65, 85, 125, 500 кубических сантиметров.



Неподалёку от места проведения соревнований сотрудники МЧС развернули целый мобильный городок – организовали выставку пожарной техники с демонстрацией специализированного оборудования, а также приглашали всех участников, болельщиков и зрителей спортивного мероприятия попробовать фирменной каши и выпить сладкого чая из полевой кухни, чем с удовольствием воспользовались дети. Ребята фотографировались на фоне специальной пожарно-спасательной техники, а также задавали спасателям интересующие вопросы. Мобильный комплекс информирования и оповещения населения МКИОН подробно всех познакомил присутствующих с деятельностью приморских пожарных и спасателей. С экрана КАМАЗа МКИОН крутились ролики, рассказывающие о героической работе МЧС и звучали патриотические песни.



Врио начальника специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю Алексей Лихолетов отметил: «МЧС находится в полной готовности, чтобы оказать помощь гражданам, а также согреть их в рождественские холода».