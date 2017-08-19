ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за жаркой погоды возрастает риск возникновения пожаров, напомнили в Главном управлении МЧС России по городу Москве.

Основной причиной возгораний также остается несоблюдение правил пожарной безопасности, отметили спасатели. В городе строго запрещено разведение открытого огня. Мангалы, жаровни, решетки и барбекю разрешено устанавливать только в специальных точках для пикников. В этом году в Москве оборудовано свыше 250 таких мест.

По прогнозам синоптиков, горожан в эти выходные и в первую половину следующей недели ожидает жаркая погода.

В субботу и воскресенье, 19 и 20 августа, в столице установится переменная облачность. Воздух прогреется до 28–30 градусов, ветер южный, два — восемь метров в секунду.

Такая же погода будет и в понедельник, 21 августа. Температура воздуха составит 27–29 градусов, скорость ветра — от трех до восьми метров в секунду. Дождей не ожидается.

Во вторник и среду столбики термометров немного опустятся и покажут 22 августа 24–29 градусов, а 23 августа — 23–28 градусов тепла. В среду ветер сменит направление с южного на юго-восточный, однако его скорость останется прежней — от трех до восьми метров в секунду. Сохранится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди.