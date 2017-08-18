ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент информации и печати МИД России распространил комментарии ведомства в связи с наркоситуацией в Афганистане.



В тексте сообщения МИД говорится:



"С сожалением констатируем, что положение в Афганистане в сфере наркотиков продолжает ухудшаться. Согласно экспертным оценкам, в 2017 г. ожидается резкий рост объёмов наркопроизводства. Площади наркопосевов в ИРА уже превысили прошлогодние показатели, около трети населения вовлечено в выращивание опийного мака.

Не снижаются объёмы контрабанды афганских наркотиков, расширилась её география, в частности, за счёт стран Африки. Интенсифицировался т.н. «балканский» маршрут (Пакистан-Иран-Турция- Европа). Всё большее количество наркосодержащих препаратов из Афганистана поставляется в Европу через Азербайджан, Армению, Грузию и Украину.

В то же время в ИРА ежегодно незаконно ввозятся тонны прекурсоров для изготовления наркосодержащих веществ. Причём, по информации из афганских источников, в качестве основных поставщиков фигурируют такие страны, как Италия, Франция и Нидерланды.



В связи c этим недоумение вызывает нежелание или неспособность сил США и НАТО, несмотря на их многолетнее присутствие в Афганистане, оказать эффективное содействие Правительству ИРА в борьбе с наркопроизводством, которое, как известно, является ключевым источником финансирования терроризма. По оценкам ООН, примерно половина доходов незаконных вооруженных формирований в ИРА, оцениваемых в 400 млн. долларов США, приходится на «наркоэкономику».



Считаем актуальной рекомендацию Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Дж.Сопко американскому руководству о необходимости выработки антинаркотической стратегии США в ИРА. Информация Дж.Сопко о потраченных Вашингтоном на антинаркотическую кампанию в Афганистане 8,5 млрд. долл. прямо указывает на её провал: наркопроизводство в ИРА бьёт рекорды, а страна остаётся крупнейшим в мире производителем и экспортером опия".