МИД России рекомендует российским туристам принимать во внимание все риски поездок в Турцию
20.12.2016, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает отправляющихся в Турцию россиян учитывать все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в этой стране, в первую очередь – участившиеся террористические акты. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Со своей стороны, Федеральное агентство по туризму также рекомендует российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности.
Туроператоров, реализующих туры в Турецкую Республику, Ростуризм призывает информировать своих клиентов о ситуации в стране и имеющихся рисках.
Напомним, что 19 декабря в Анкаре в результате террористического нападения был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Карлов.
Министерство иностранных дел Российской Федерации квалифицирует нападение как террористический акт, намерено вынести вопрос об убийстве на Совете Безопасности ООН и ожидает от турецких властей принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан.
Со своей стороны, Федеральное агентство по туризму также рекомендует российским туристам взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности.
Туроператоров, реализующих туры в Турецкую Республику, Ростуризм призывает информировать своих клиентов о ситуации в стране и имеющихся рисках.
Напомним, что 19 декабря в Анкаре в результате террористического нападения был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Карлов.
Министерство иностранных дел Российской Федерации квалифицирует нападение как террористический акт, намерено вынести вопрос об убийстве на Совете Безопасности ООН и ожидает от турецких властей принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан.