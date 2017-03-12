МОЭСК оштрафовано на 1,2 млн руб. за нарушения сроков подключения к электросетям
12.03.2017, 23:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московское УФАС России оштрафовало ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЭСК) по двум эпизодам нарушения Правил технологического присоединения. Регулятор привлёк компанию к административной ответственности — штрафу в размере 600 тыс. рублей за каждое нарушение.
Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Медхолдинг» на несоблюдение МОЭСК своих обязательств по заключению договора о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, а именно – нарушение сроков заключения договора.
Одновременно с этим делом, Московское УФАС России рассмотрело ещё одно дело по заявлению гражданина о необоснованном отказе МОЭСК от заключения договора с ним на технологическое присоединение объекта в Москве.
Согласно пояснениям ПАО «МОЭСК», увеличение сроков подготовки корректной редакции проекта договора и технических условий для подписания произошло по независящим от МОЭСК причинам. Однако компания не представила доказательств, которые бы подтвердили невозможность направить проекты договоров.
В результате, в обоих случаях Московское УФАС России признало ПАО «МОЭСК» виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило компании штраф в размере 600 тыс. рублей за каждое правонарушение.
Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Медхолдинг» на несоблюдение МОЭСК своих обязательств по заключению договора о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, а именно – нарушение сроков заключения договора.
Одновременно с этим делом, Московское УФАС России рассмотрело ещё одно дело по заявлению гражданина о необоснованном отказе МОЭСК от заключения договора с ним на технологическое присоединение объекта в Москве.
Согласно пояснениям ПАО «МОЭСК», увеличение сроков подготовки корректной редакции проекта договора и технических условий для подписания произошло по независящим от МОЭСК причинам. Однако компания не представила доказательств, которые бы подтвердили невозможность направить проекты договоров.
В результате, в обоих случаях Московское УФАС России признало ПАО «МОЭСК» виновным в совершении административного правонарушения согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначило компании штраф в размере 600 тыс. рублей за каждое правонарушение.