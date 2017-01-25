ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 января 2017 года комиссия Межрегионального технологического управления (МТУ) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершила расследование причин аварии лифта со смертельным исходом. Авария произошла 14 января 2016 года в жилом доме 79 на улице Авиационная в Москве. В результате разрушения кабины погибла пассажирка лифта.

Как установила комиссия МТУ, техническими причинами возникновения аварии стали не срабатывание устройства контроля слабины подъёмных канатов, подъём противовеса при неподвижной кабине; разрушение противовеса и падение его на кабину.

Организационными причинами возникновения аварии стали не выполнение в полном объёме работ по техническому обслуживанию лифта в соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя.