Марат Хуснуллин рассказал, когда замкнётся второе кольцо метро Москвы
13.02.2017, 11:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Строительство Третьего пересадочного контура (ТПК) - Второго кольца метро планируется полностью завершить в 2020 году, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«В конце прошлого года построен первый участок Третьего пересадочного контура от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж и тестирование информационных транспортных систем. Скоро пассажиры смогут проехать по новому участку», - сказал М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что перед строителями стоит задача запустить движение по ТПК уже в 2020 году. По словам главы Стройкомплекса, также готовы тоннели на участке «Петровский парк» - «Нижняя Масловка».
«Кроме того, рабочие приступили к проходке тоннелей между станциями «Авиамоторная» и «Рубцовская» на северо-восточном участке ТПК. В ближайшее время начнётся строительство участка от станции «Нижняя Масловка» до станции «Стромынка»,- добавил М. Хуснуллин.
Напомним, длина Второго кольца метро составит 61 км, на нём разместится 30 станций. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.
«В конце прошлого года построен первый участок Третьего пересадочного контура от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк». Сейчас ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж и тестирование информационных транспортных систем. Скоро пассажиры смогут проехать по новому участку», - сказал М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что перед строителями стоит задача запустить движение по ТПК уже в 2020 году. По словам главы Стройкомплекса, также готовы тоннели на участке «Петровский парк» - «Нижняя Масловка».
«Кроме того, рабочие приступили к проходке тоннелей между станциями «Авиамоторная» и «Рубцовская» на северо-восточном участке ТПК. В ближайшее время начнётся строительство участка от станции «Нижняя Масловка» до станции «Стромынка»,- добавил М. Хуснуллин.
Напомним, длина Второго кольца метро составит 61 км, на нём разместится 30 станций. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.