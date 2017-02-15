Матвиенко и губернатор Тюменской области обсудили перспективы развития региона
15.02.2017, 13:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Тюменской области и участие делегации региона в проведении Дней субъекта в Совете Федерации.
«Тюменская область – регион устойчивого развития, один из флагманов среди субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Руководство Тюменской области – это опытная профессиональная команда, отметила она, добавив, что регион стабильно входит в десятку лучших по России.
Председатель СФ обратила внимание, что формат Дней субъекта в Совете Федерации дает возможность не только показать достижения региона, но и обсудить имеющиеся проблемы. Это полезно не только для Тюменской области, но и для других субъектов РФ.
Глава СФ поблагодарила руководителей региона за активное участие в формировании федеральной повестки и законотворческом процессе страны. Валентина Матвиенко напомнила, что руководство Тюменской области серьезно подключилось к работе над поправками в Федеральный закон «О теплоснабжении».
Владимир Якушев отметил, что Совет Федерации – та площадка, где можно не только обменяться опытом, обсудить проблемы, но и получить реальную поддержку.
В этот же день Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев открыли в верхней палате парламента выставку «Тюменская область — врата Сибири».
Цель выставки: показать главный двигатель экономического развития региона — диверсифицированное промышленное производство, которое развивается благодаря активной инвестиционной политике, рассказать об истории области и ее сегодняшних достижениях.
Выставочные стенды показывают мощную динамику развития региона. Так, за последние десять лет в Тюменской области построено 47 мостов и 4 тыс. км автомобильных дорог.
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Тюменской области и участие делегации региона в проведении Дней субъекта в Совете Федерации.
«Тюменская область – регион устойчивого развития, один из флагманов среди субъектов Российской Федерации», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Руководство Тюменской области – это опытная профессиональная команда, отметила она, добавив, что регион стабильно входит в десятку лучших по России.
Председатель СФ обратила внимание, что формат Дней субъекта в Совете Федерации дает возможность не только показать достижения региона, но и обсудить имеющиеся проблемы. Это полезно не только для Тюменской области, но и для других субъектов РФ.
Глава СФ поблагодарила руководителей региона за активное участие в формировании федеральной повестки и законотворческом процессе страны. Валентина Матвиенко напомнила, что руководство Тюменской области серьезно подключилось к работе над поправками в Федеральный закон «О теплоснабжении».
Владимир Якушев отметил, что Совет Федерации – та площадка, где можно не только обменяться опытом, обсудить проблемы, но и получить реальную поддержку.
В этот же день Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев открыли в верхней палате парламента выставку «Тюменская область — врата Сибири».
Цель выставки: показать главный двигатель экономического развития региона — диверсифицированное промышленное производство, которое развивается благодаря активной инвестиционной политике, рассказать об истории области и ее сегодняшних достижениях.
Выставочные стенды показывают мощную динамику развития региона. Так, за последние десять лет в Тюменской области построено 47 мостов и 4 тыс. км автомобильных дорог.