Матвиенко и премьер Вьетнама обсудили расширение двустороннего сотрудничества
21.02.2017, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе официального визита делегации Совета Федерации в Социалистическую Республику Вьетнам Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с Премьер-министром Правительства Вьетнама Нгуеном Суан Фуком.
«Между нашими странами особое чувство доверия, проверенное историей. Удовлетворены развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и СРВ, включая его политическую, торгово-экономическую и гуманитарную составляющие», – сказала Валентина Матвиенко.
Председатель СФ затронула тематику предстоящих межгосударственных обменов визитами и связанной с этим подготовкой соглашений. Она отметила большое значение, которое придают в России продвижению регулярного политического диалога с Вьетнамом. «Надеемся, что Вьетнам будет на достойном уровне представлен на таких важных многосторонних мероприятиях, как 21-й Петербургский экономический форум, который состоится 1–3 июня в Санкт-Петербурге, и на 3-ем Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6–7 сентября». По словам Валентины Матвиенко, участие вьетнамской делегации в этих форумах было бы крайне важным с точки зрения укрепления контактов в разных областях».
«Приоритетное внимание уделяем расширению российско-вьетнамского торгово-инвестиционного сотрудничества. В целом, несмотря на непростую мировую экономическую конъюнктуру, нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли», — отметила Валентина Матвиенко.
Вместе с тем, по её словам, дополнительных усилий требует увеличение объемов взаимной торговли и совершенствование ее структуры. Председатель СФ подчеркнула, что вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом создает благоприятные условия для углубления экономической кооперации. «Выступаем за активизацию деятельности двусторонней Рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам и последовательную реализацию согласованного перечня приоритетов», – сказала Валентина Матвиенко.
«Между нашими странами особое чувство доверия, проверенное историей. Удовлетворены развитием всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и СРВ, включая его политическую, торгово-экономическую и гуманитарную составляющие», – сказала Валентина Матвиенко.
Председатель СФ затронула тематику предстоящих межгосударственных обменов визитами и связанной с этим подготовкой соглашений. Она отметила большое значение, которое придают в России продвижению регулярного политического диалога с Вьетнамом. «Надеемся, что Вьетнам будет на достойном уровне представлен на таких важных многосторонних мероприятиях, как 21-й Петербургский экономический форум, который состоится 1–3 июня в Санкт-Петербурге, и на 3-ем Восточном экономическом форуме во Владивостоке 6–7 сентября». По словам Валентины Матвиенко, участие вьетнамской делегации в этих форумах было бы крайне важным с точки зрения укрепления контактов в разных областях».
«Приоритетное внимание уделяем расширению российско-вьетнамского торгово-инвестиционного сотрудничества. В целом, несмотря на непростую мировую экономическую конъюнктуру, нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли», — отметила Валентина Матвиенко.
Вместе с тем, по её словам, дополнительных усилий требует увеличение объемов взаимной торговли и совершенствование ее структуры. Председатель СФ подчеркнула, что вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Вьетнамом создает благоприятные условия для углубления экономической кооперации. «Выступаем за активизацию деятельности двусторонней Рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам и последовательную реализацию согласованного перечня приоритетов», – сказала Валентина Матвиенко.