Мединский посетил выставку в воссозданном здании Воскресенского военного собора в Омской области
24.12.2016, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр культуры РФ Владимир Мединский осмотрел экспозицию, которая составит основу исторического музея в помещениях храмового комплекса и сейчас находится в процессе формирования.
Владимир Мединский посетил выставку в воссозданном здании Воскресенского военного собора
Музей военной истории Омска - так условно обозначена основная тематика и смысловое наполнение внутреннего пространства воссозданного здания Воскресенского военного собора. Формирование постоянной экспозиции - процесс длительный и кропотливый. Музей как самостоятельный объект ещё предстоит вписать в стены святыни, возвращённой Омску.
Сегодня Министр культуры РФ Владимир Мединский и Губернатор Омской области Виктор Назаров посетили собор, чтобы оценить, как осваивается его внутреннее пространство. В частности, познакомились с выставкой, раскрывающей основные тематические «страницы» будущего исторического музея. Здесь можно увидеть офицерскую шпагу (I пол. XVIII в.), офицерский палаш, который был на вооружении тяжёлой кавалерии в армии Российской империи II пол. XVIII века, кривой солдатский кинжал – бебут - начала ХХ века и пехотную офицерскую саблю образца 1913 года, кремневый гладкоствольный пистолет – тромбон (1851 г) Российская империя, эполет начала XIX века, офицерский погон и знаменные кисти и ленты конца XIX века.
Жемчужиной экспозиции и главной реликвией можно считать Евангелие. Особая ценность духовного издания XVIII века обусловлена не столько его религиозным, сколько историческим значением. Эта книга - дар Воскресенскому собору императрицы Екатерины II. Памятная надпись в ней выполнена рукой царицы. Выставка подготовлена Омским историко-краеведческим музеем и Российским военно-историческим обществом.
Тема Воскресенского исторического храма, как духовного центра Омской крепости и его возрождения, займёт важное место в будущей экспозиции, но будет существенно расширена за счет темы ратной истории края. Этапы существования Омска как крепости и военно-административного центра в XVIII-XX века и были представлены высокопоставленным гостям на примере оружия, элементов мундиров и воинского обмундирования. Целью ставилось показать эти этапы на примере и рядового солдата, и офицера.
«История нашего Воскресенского собора связана с людьми, которые впоследствии прославили Омск. Но сегодня собор приобретает новую жизнь. Это будет музей военной истории Омской крепости. Я, конечно же, хотел сказать спасибо всем, кто принимал участие в его создании, выразить особую благодарность Леониду Полежаеву за то, что он возглавил попечительский совет по строительству объекта культуры. Этот собор стал именно таким, каким он был когда-то построен, воссоздали всё до мельчайших подробностей. То, что мы видели год назад и сейчас – две большие разницы. Это будет хороший культурный центр и именно в том направлении, в котором мы и планировали,- музей истории развития города Омска», - отметил Губернатор Виктор Назаров.
«Это - уникальный собор, потому что он – воинский, и не так часто встречаются соборы с такой историей и великими именами, которые его посещали. Поэтому надеемся, что и нынешние защитники Отечества будут приходить сюда, как к себе домой, в свой домашний храм, в свою домашнюю церковь. В Омске хорошее отделение российского военно-исторического общества и фишка этого отделения – реконструкция войскового движения стрельцов. Проводится ежегодный фестиваль, посвящённый походам Ермака. Видно, как ребята увлечены военной историей», - отметил Министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сегодня Губернатор Виктор Назаров и Министр культуры РФ Владимир Мединский также осмотрели объекты историко-культурного комплекса «Омская крепость», где полностью закончена реконструкция шести зданий, ведутся дальнейшие работы.
Владимир Мединский посетил выставку в воссозданном здании Воскресенского военного собора
Музей военной истории Омска - так условно обозначена основная тематика и смысловое наполнение внутреннего пространства воссозданного здания Воскресенского военного собора. Формирование постоянной экспозиции - процесс длительный и кропотливый. Музей как самостоятельный объект ещё предстоит вписать в стены святыни, возвращённой Омску.
Сегодня Министр культуры РФ Владимир Мединский и Губернатор Омской области Виктор Назаров посетили собор, чтобы оценить, как осваивается его внутреннее пространство. В частности, познакомились с выставкой, раскрывающей основные тематические «страницы» будущего исторического музея. Здесь можно увидеть офицерскую шпагу (I пол. XVIII в.), офицерский палаш, который был на вооружении тяжёлой кавалерии в армии Российской империи II пол. XVIII века, кривой солдатский кинжал – бебут - начала ХХ века и пехотную офицерскую саблю образца 1913 года, кремневый гладкоствольный пистолет – тромбон (1851 г) Российская империя, эполет начала XIX века, офицерский погон и знаменные кисти и ленты конца XIX века.
Жемчужиной экспозиции и главной реликвией можно считать Евангелие. Особая ценность духовного издания XVIII века обусловлена не столько его религиозным, сколько историческим значением. Эта книга - дар Воскресенскому собору императрицы Екатерины II. Памятная надпись в ней выполнена рукой царицы. Выставка подготовлена Омским историко-краеведческим музеем и Российским военно-историческим обществом.
Тема Воскресенского исторического храма, как духовного центра Омской крепости и его возрождения, займёт важное место в будущей экспозиции, но будет существенно расширена за счет темы ратной истории края. Этапы существования Омска как крепости и военно-административного центра в XVIII-XX века и были представлены высокопоставленным гостям на примере оружия, элементов мундиров и воинского обмундирования. Целью ставилось показать эти этапы на примере и рядового солдата, и офицера.
«История нашего Воскресенского собора связана с людьми, которые впоследствии прославили Омск. Но сегодня собор приобретает новую жизнь. Это будет музей военной истории Омской крепости. Я, конечно же, хотел сказать спасибо всем, кто принимал участие в его создании, выразить особую благодарность Леониду Полежаеву за то, что он возглавил попечительский совет по строительству объекта культуры. Этот собор стал именно таким, каким он был когда-то построен, воссоздали всё до мельчайших подробностей. То, что мы видели год назад и сейчас – две большие разницы. Это будет хороший культурный центр и именно в том направлении, в котором мы и планировали,- музей истории развития города Омска», - отметил Губернатор Виктор Назаров.
«Это - уникальный собор, потому что он – воинский, и не так часто встречаются соборы с такой историей и великими именами, которые его посещали. Поэтому надеемся, что и нынешние защитники Отечества будут приходить сюда, как к себе домой, в свой домашний храм, в свою домашнюю церковь. В Омске хорошее отделение российского военно-исторического общества и фишка этого отделения – реконструкция войскового движения стрельцов. Проводится ежегодный фестиваль, посвящённый походам Ермака. Видно, как ребята увлечены военной историей», - отметил Министр культуры РФ Владимир Мединский.
Сегодня Губернатор Виктор Назаров и Министр культуры РФ Владимир Мединский также осмотрели объекты историко-культурного комплекса «Омская крепость», где полностью закончена реконструкция шести зданий, ведутся дальнейшие работы.