Медведев: "Единая Россия" должна укрепить свои позиции на выборах в сентябре
11.08.2017, 19:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Единая Россия" в ближайший Единый день голосования 10 сентября должна сохранить и, по возможности, укрепить свои позиции. Такое заявление сделал Председатель Партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с партийным активом в Приволжском федеральном округе (ПФО).
Он отметил, что в ПФО пройдут выборы глав шести регионов, в трёх субъектах будут избраны также новые составы областных заксобраний, а в Кирове - Городская дума. "Очевидно, наша Партия должна сохранить и по возможности укрепить свои позиции", - сказал Председатель "Единой России". Он отметил, что избирательная кампания должна быть примером честной предвыборной борьбы - только таким образом, по его мнению, можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей.
"В 2016 году победа нашей Партии на выборах в Государственную Думу была обеспечена тем, что мы реально хорошо изучили проблемы людей, были в повестке и находили пути решения самых сложных проблем. Сегодня у нашей встречи та же цель: найти решение проблем, связанных с развитием жилищного рынка через ипотечное кредитование, строительством доступного жилья, а также реализацией сопровождающего проекта – "Формирование комфортной городской среды", – подчеркнул Медведев, добавив, что все представленные регионы имеют собственные успешные проекты в этих сферах. "Нужно обменяться опытом, уверен, что это поможет сделать политику эффективной", - подчеркнул Председатель "Единой России".
По словам Медведева, конкретные меры по доступному жилью обсуждались сегодня на совещании по вопросам развития жилищного строительства. "Говорили о том, как важно снижать стоимость жилья без потери качества. Есть разные примеры. В Удмуртии, например, есть специальные льготные условия для застройщиков, в Пермском крае делается упор на доступные местные стройматериалы, развивается ипотечное кредитование, в Саратовской области действует механизм по возмещению затрат на выплату ипотечных региональных бюджетов. Участниками таких программ могут быть и бюджетники, и многодетные семьи. Сообщу, что Правительство продолжит помогать заёмщикам по ипотечным кредитам, на совещании я об этом сказал", – отметил Председатель Партии.
Также, по его словам, в рамках специальной программы была оказана поддержка 19 тыс. заёмщикам. "Я подписал ряд документов, в том числе, выделяется два миллиарда рублей из Резервного фонда для заёмщиков, которые оказались в очень тяжёлом положении. Мы уточняем критерии отбора получателей этой помощи, документ уже вступил в силу", – резюмировал Медведев, пригласив участников партактива к дальнейшей дискуссии.
В Единый день голосования 10 сентября в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах – в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутск. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.
"Единая Россия" по итогам региональных конференций выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых в регионах мандатов на выборах депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров. "Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования Партии, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
Он отметил, что в ПФО пройдут выборы глав шести регионов, в трёх субъектах будут избраны также новые составы областных заксобраний, а в Кирове - Городская дума. "Очевидно, наша Партия должна сохранить и по возможности укрепить свои позиции", - сказал Председатель "Единой России". Он отметил, что избирательная кампания должна быть примером честной предвыборной борьбы - только таким образом, по его мнению, можно завоевать искреннее доверие и поддержку людей.
"В 2016 году победа нашей Партии на выборах в Государственную Думу была обеспечена тем, что мы реально хорошо изучили проблемы людей, были в повестке и находили пути решения самых сложных проблем. Сегодня у нашей встречи та же цель: найти решение проблем, связанных с развитием жилищного рынка через ипотечное кредитование, строительством доступного жилья, а также реализацией сопровождающего проекта – "Формирование комфортной городской среды", – подчеркнул Медведев, добавив, что все представленные регионы имеют собственные успешные проекты в этих сферах. "Нужно обменяться опытом, уверен, что это поможет сделать политику эффективной", - подчеркнул Председатель "Единой России".
По словам Медведева, конкретные меры по доступному жилью обсуждались сегодня на совещании по вопросам развития жилищного строительства. "Говорили о том, как важно снижать стоимость жилья без потери качества. Есть разные примеры. В Удмуртии, например, есть специальные льготные условия для застройщиков, в Пермском крае делается упор на доступные местные стройматериалы, развивается ипотечное кредитование, в Саратовской области действует механизм по возмещению затрат на выплату ипотечных региональных бюджетов. Участниками таких программ могут быть и бюджетники, и многодетные семьи. Сообщу, что Правительство продолжит помогать заёмщикам по ипотечным кредитам, на совещании я об этом сказал", – отметил Председатель Партии.
Также, по его словам, в рамках специальной программы была оказана поддержка 19 тыс. заёмщикам. "Я подписал ряд документов, в том числе, выделяется два миллиарда рублей из Резервного фонда для заёмщиков, которые оказались в очень тяжёлом положении. Мы уточняем критерии отбора получателей этой помощи, документ уже вступил в силу", – резюмировал Медведев, пригласив участников партактива к дальнейшей дискуссии.
В Единый день голосования 10 сентября в 16 регионах будут избираться высшие должностные лица (в том числе, в Адыгее, где глава будет избираться депутатами республиканского парламента), 6 субъектах РФ состоятся выборы в региональные парламенты (Краснодарский край, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Пензенская область, Саратовская область, Сахалинская область), в 11 регионах – в представительные органы административных центров (Курская область, Тверская область, Ярославская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Кировская область, Республика Алтай, Алтайский край, Омская область, Камчатский край, Приморский край) и выборы главы города Якутск. Помимо этого, предстоят довыборы депутатов Госдумы по 112-му Кингисеппскому и 77-му Брянскому одномандатным округам.
"Единая Россия" по итогам региональных конференций выдвинула 1265 кандидатов на 677 замещаемых в регионах мандатов на выборах депутатов региональных заксобраний и представительных органов административных центров. "Списки сформированы по итогам открытого предварительного голосования Партии, и наши региональные отделения выдвинули тех, кто уже заручился поддержкой людей", – подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов.
Источник: Единая Россия