ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия рассчитывает на поддержку коллег из Евразийского экономического союза в защите заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Рассчитываем на помощь друзей и коллег», - сказал он коллегам из стран Союза во время посещения российского павильона на ЭКСПО-2017. Глава российского правительства подчеркнул, что рассчитывает на успешное рассмотрение заявки Екатеринбурга.

Россия в мае подала заявку на проведение World Expo 2025 в Екатеринбурге.