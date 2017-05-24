ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает необходимым снижение ставки по ипотеке до 6-7%. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным, стенограмма которой опубликована на сайте Кабмина РФ.

"Наша совместная задача — работать над снижением ставки. Это, конечно, в большей степени вопрос банковский. И мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться", - заявил Медведев.

По его словам, по всей стране необходимо выйти на кредитную ставку в размере 6-7%. "Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели", - подчеркнул премьер-министр.