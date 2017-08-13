ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и отметил их успехи в благоустройстве городов и увеличении темпов строительства, сообщается на сайте Правительства РФ.



По словам главы Кабмина РФ, руками строителей создаются целые города, объекты инфраструктуры и предприятия. Благодаря работникам строительной отрасли в новых жилых кварталах появляются детские сады и школы, поликлиники и спортивные площадки, дороги и инженерные сети.



«Именно поэтому строительный комплекс играет особую роль в развитии страны. Сегодня мы совершенствуем регулирование строительной отрасли, повышаем её прозрачность. Внедряем современные проектные подходы, в том числе инициировали новый проект по благоустройству российских городов. Продолжаем реализацию ипотечных программ, занимаемся расселением ветхого и аварийного жилья», – подчеркнул Медведев.



Кроме этого, стимулируется внедрение передовых технологий, которые увеличивают скорость строительства, повышают его экологическую и энергетическую эффективность.



Глава Правительства РФ выразил уверенность, что результаты этой работы позволят строителям успешно решать стоящие перед страной задачи.