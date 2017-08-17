ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал Стратегию развития отрасли машиностроения до 2030 года.

«Я подписал документ, довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Это Стратегия развития отрасли до 2030 года - важная задача для всей экономики. Среди главных приоритетов Стратегии - насыщение внутреннего рынка современной конкурентоспособной продукцией транспортного машиностроения, увеличение её экспорта», - заявил Медведев.

Кроме того, сообщил глава Кабмина РФ, необходимо создавать новые производственные мощности и рабочие места, а также привлекать инвестиции в инновационные разработки.