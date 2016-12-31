Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в распределение субсидий субъектам РФ на развитие спорта
31.12.2016, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Распоряжение о внесении изменений в распределение субсидий субъектам России на развитие спорта подписал сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщают СМИ со ссылкой на официальный портал правовой информации.
В частности, изменения коснутся софинансирования целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в части расходов федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, утверждённое правительством РФ 5 апреля 2016 года.
В частности, изменения коснутся софинансирования целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в части расходов федерального бюджета на осуществление капитальных вложений, утверждённое правительством РФ 5 апреля 2016 года.