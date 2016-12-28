Медведев подписал уточняющие правила выдачи дотаций регионам постановления
28.12.2016, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, уточняющие правила выделения дотаций в рамках увеличения сбалансированности региональных бюджетов.
"Мы продолжим работу по совершенствованию межбюджетных отношений. Я подписал ряд важных для этой сферы решений. Два постановления вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Самое существенное - начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином РФ должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов", - сказал он.
Медведев отметил, что таким образом, снижая уровень дотационности регионов, при неисполнении этих обязательств у них будет наступать финансовая ответственность, "и в ряде случаев и ответственность руководителей".
"Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты - до 20 миллиардов рублей с 5 миллиардов рублей тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счёт экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль. В совокупности эти решения должны увеличить или улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории", - добавил Медведев.
Также он отметил, что правительством вносятся изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Он обратил внимание на то, что в документе оговорено, что эта норма вступает в силу с 2018 года.
Медведев добавил, что на выдачу бюджетных кредитов регионам на следующий год заложено в бюджете РФ до 200 млрд рублей.
"Мы продолжим работу по совершенствованию межбюджетных отношений. Я подписал ряд важных для этой сферы решений. Два постановления вносят изменения в правила предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Самое существенное - начиная с 2017 года все получатели федеральных дотаций через соглашение с Минфином РФ должны взять на себя обязательства по наращиванию экономического потенциала региона и сокращению неэффективных расходов бюджетов", - сказал он.
Медведев отметил, что таким образом, снижая уровень дотационности регионов, при неисполнении этих обязательств у них будет наступать финансовая ответственность, "и в ряде случаев и ответственность руководителей".
"Напомню, что со следующего года мы существенно увеличиваем гранты - до 20 миллиардов рублей с 5 миллиардов рублей тем регионам, которые покажут наиболее высокие результаты по увеличению налогового потенциала за счёт экономического развития. Кроме того, принято решение оставлять в распоряжении регионов федеральную часть прироста налога на прибыль. В совокупности эти решения должны увеличить или улучшить мотивацию региональных команд к эффективной работе именно на своей территории", - добавил Медведев.
Также он отметил, что правительством вносятся изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета. Он обратил внимание на то, что в документе оговорено, что эта норма вступает в силу с 2018 года.
Медведев добавил, что на выдачу бюджетных кредитов регионам на следующий год заложено в бюджете РФ до 200 млрд рублей.