Медведев поручил проверить уровень оказания первичной помощи в школах
16.01.2017, 19:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проанализировать систему охраны здоровья и первичной медико-санитарной помощи учащимся в школах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт правительства.
"Минздраву России и Минобрнауки России совместно с органами государственной власти субъектов РФ проанализировать ситуацию в области охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи", - говорится в поручении.
Напомним, в ежегодном Послании Федеральному Собранию президент призвал уделить внимание первичному звену здравоохранения. В частности, российский лидер заявил о необходимости возвращения в школы врачей и медицинских кабинетов.
Депутаты от фракции "Единая Россия" уже работают над законопроектами профильной тематики: в рамках весенней сессии Госдумы планируется рассмотреть около 60 законопроектов по вопросам здравоохранения.
Отметим, в Программе Партии много внимания уделено вопросам развития медицины. В частности речь о том, чтобы проработать вопрос о совершенствовании системы независимой оценки качества медицинских услуг с позиций пациентов и профессионального сообщества, повысить оперативность оценки качества медицинских услуг и её максимальное приближение к пациенту. Партия будет прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить дальнейшее совершенствование системы высокотехнологичной медицинской помощи, формирование ресурсов по контролю её качества, подготовке высококвалифицированных кадров, повышению эффективности существующих и разработке принципиально новых методов диагностики и лечения.
"Минздраву России и Минобрнауки России совместно с органами государственной власти субъектов РФ проанализировать ситуацию в области охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи", - говорится в поручении.
Напомним, в ежегодном Послании Федеральному Собранию президент призвал уделить внимание первичному звену здравоохранения. В частности, российский лидер заявил о необходимости возвращения в школы врачей и медицинских кабинетов.
Депутаты от фракции "Единая Россия" уже работают над законопроектами профильной тематики: в рамках весенней сессии Госдумы планируется рассмотреть около 60 законопроектов по вопросам здравоохранения.
Отметим, в Программе Партии много внимания уделено вопросам развития медицины. В частности речь о том, чтобы проработать вопрос о совершенствовании системы независимой оценки качества медицинских услуг с позиций пациентов и профессионального сообщества, повысить оперативность оценки качества медицинских услуг и её максимальное приближение к пациенту. Партия будет прилагать максимум усилий для того, чтобы обеспечить дальнейшее совершенствование системы высокотехнологичной медицинской помощи, формирование ресурсов по контролю её качества, подготовке высококвалифицированных кадров, повышению эффективности существующих и разработке принципиально новых методов диагностики и лечения.