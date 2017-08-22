ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с руководителем МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым вопросы, связанные с ликвидацией последствий пожара, произошедшего 21 августа в Ростове-на-Дону.



Медведев поручил оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их для временного проживания и провести оценку нанесенного ущерба.



Напомним, что, по сообщениям СМИ, в частном секторе в Ростове-на-Дону пожар охватил порядка 25 частных домов в шести кварталах. Из района эвакуировали более 500 человек, а к тушению пожара привлекли вертолёты. В городе введён режим чрезвычайной ситуации. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч кв. м. По данным экстренных службах региона, в результате пожара пострадали 45 человек, госпитализированы семь. Депутат Государственной Думы Антон Гетта также направил запрос на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина провести проверку информации о возгорании жилых домов в Ростове-на-Дону.