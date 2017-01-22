ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель «Единой России», Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал однопартийцев контролировать эффективность расходования денег на строительство школ в регионах.



Он напомнил, что в бюджет на 2017–2019 годы на эти цели заложено 25 млрд рублей ежегодно. «По инициативе фракции „Единая Россия“ в нем заложены средства на строительство школ в регионах, это 25 млрд рублей ежегодно. Партия должна проконтролировать, чтобы деньги расходовались строго по назначению и максимально эффективно», — подчеркнул Медведев.



Премьер добавил, что к 1 сентября 2016 года в РФ уже было открыто 92 новые школы, «темпы в этом смысле сбавлять нельзя». В бюджет заложены деньги и на ремонт спортзалов в сельских школах, на приобретение средств реабилитации для инвалидов и других льготников.



«Таким образом, получился сбалансированный документ, в котором есть деньги не только на выполнение наших социальных обязательств, но и на создание базы для устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе», — резюмировал Дмитрий Медведев.