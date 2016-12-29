Медведев: распоряжение о перечне жизненно важных препаратов на 2017 год подписано
29.12.2016, 15:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о перечне жизненно важных лекарственных препаратов на 2017 год.
"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка", - подчеркнул Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства также отметил, что новый перечень поможет избежать спекуляции на фармрынке. Он добавил, что данные лекарства должны быть доступными для граждан.
По словам Медведева, перечень формируется открыто, при участии профессионального сообщества и экспертов.
"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Это такой толстый документ. Правительство ежегодно утверждает такой перечень. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка", - подчеркнул Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства также отметил, что новый перечень поможет избежать спекуляции на фармрынке. Он добавил, что данные лекарства должны быть доступными для граждан.
По словам Медведева, перечень формируется открыто, при участии профессионального сообщества и экспертов.