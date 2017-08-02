ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев рассчитывает, что «Сколково» активно подключится к реализации новой программы «Цифровая экономика». Об этом он заявил на заседании попечительского совета Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Глава Кабинета министров РФ напомнил, что «Сколково» также активно участвует в реализации национальной технологической инициативы. По его мнению, этот проект не просто состоялся, а успешно развивается, являясь «одним из крупных заделов для построения экономики будущего». Премьер-министр отметил, что число резидентов «Сколково» уже составило более 1600, а объем их выручки за 2016 год почти достиг 50 млрд рублей.