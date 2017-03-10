Медведев считает необходимым уделить внимание долгосрочным программам строительства школ
10.03.2017, 19:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реализация программы благоустройства дворов в РФ займёт не один год, но она очень важна для самих жителей, поэтому власти должны держать её на контроле. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Руководитель региона доложил председателю правительства о том, как в крае реализуются программы строительства детских садов и школ, а также благоустройства дворов. "Я прошу вас и дальше держать руку на пульсе по всем этим трём программам", - поручил Медведев.
"А школы и дворы - это работа, чего скрывать, я думаю, что не на один год. Школьная программа вообще у нас рассчитана на 10 лет, потому что огромное количество школ нужно по стране построить. А в том, что касается дворов - это тоже, конечно, не один год, но, тем не менее, действительно, это программа получила очень большой отклик, прежде всего от самих людей, которые проживают в этих дворах, давайте ею совместно заниматься", - подчеркнул премьер.
Руководитель региона доложил председателю правительства о том, как в крае реализуются программы строительства детских садов и школ, а также благоустройства дворов. "Я прошу вас и дальше держать руку на пульсе по всем этим трём программам", - поручил Медведев.
"А школы и дворы - это работа, чего скрывать, я думаю, что не на один год. Школьная программа вообще у нас рассчитана на 10 лет, потому что огромное количество школ нужно по стране построить. А в том, что касается дворов - это тоже, конечно, не один год, но, тем не менее, действительно, это программа получила очень большой отклик, прежде всего от самих людей, которые проживают в этих дворах, давайте ею совместно заниматься", - подчеркнул премьер.