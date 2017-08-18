ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что преступлению, совершенному в Барселоне, нет оправдания, виновники теракта должны понести суровое наказание.

«Этой преступной акции международных террористов не может быть оправдания. Все виновные в её подготовке и проведении должны понести суровую ответственность», - говорится в соболезновании Медведева премьер-министру Испании Мариано Рахою.

Он выразил от себя лично и от имени Правительства РФ соболезнования в связи с многочисленными жертвами теракта в центре Барселоны. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым и пострадавшим», - заключил Медведев.

Накануне вечером автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне, в результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта. Водитель фургона пока не найден.

Позднее шесть человек получили травмы при попытке наезда на пешеходов в городе Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Затем один из раненых скончался.