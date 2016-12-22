Медведев заявил о необходимости повышения энергоэффективности в России
22.12.2016, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергоёмкость ВВП России всё ещё в разы выше, чем в развитых и многих развивающихся странах, а потенциал энергосбережения составляет около трети от текущего энергопотребления, а по некоторым данным - ещё выше, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвящённом проекту Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года.
"По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию энергоресурсов, - указал глава правительства. – То есть каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходят в никуда с точки зрения экономики".
Медведев также заметил, что в России много предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики, и, в конечном счёте, за это расплачиваются экономика и потребители.
"Это недопустимо. В стратегии должны быть предусмотрены системные меры по повышению энергоэффективности. Это касается не только самого ТЭК, где есть большие возможности оптимизации использования ресурсов, но и всей экономики, тем более, что наши предприятия уже довольно активно выпускают энергосберегающее оборудование", - подчеркнул премьер-министр.
"По-прежнему крайне расточительно мы относимся к использованию энергоресурсов, - указал глава правительства. – То есть каждый третий киловатт-час электроэнергии, кубический метр газа, килограмм угля, тонна нефти уходят в никуда с точки зрения экономики".
Медведев также заметил, что в России много предприятий, где потери энергии и тепла особенно велики, и, в конечном счёте, за это расплачиваются экономика и потребители.
"Это недопустимо. В стратегии должны быть предусмотрены системные меры по повышению энергоэффективности. Это касается не только самого ТЭК, где есть большие возможности оптимизации использования ресурсов, но и всей экономики, тем более, что наши предприятия уже довольно активно выпускают энергосберегающее оборудование", - подчеркнул премьер-министр.