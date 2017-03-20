ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 марта в Москве начал работу VIII Международный форум "Экология", посвящённый обсуждению самых острых экологических проблем современной России.



Приветствуя участников одного из самых масштабных мероприятий Года экологии в России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Общественного совета АНО "Общественный форум "Экология" Николай Валуев отметил, что форум "Экология" является уникальной площадкой, где представители всех сторон экологического диалога обсуждают наиболее актуальные проблемы и совместно вырабатывают предложения по корректировке действующего законодательства, профильной государственной политики.



Программа форума обширная и рассчитана на два дня. В числе тем, вынесенных на обсуждение в ходе пленарного заседания, рабочих и панельных сессий, - перспективы развития отрасли обращения с отходами в России, разработка и внедрение региональных программ в области обращения с отходами, актуальные вопросы и перспективы профессионального экологического образования, внедрение наилучших доступных технологий, экомаркетинг и формирование зеленого бренда.



Главной темой пленарного заседания стало обсуждение государственной политики в сфере охраны окружающей среды.