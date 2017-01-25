Мэр Москвы принял участие в заседании попечительского совета МГУ
25.01.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Студенты, которые занимаются перспективными разработками по приоритетным направлениям, могут получить дополнительную поддержку. Об этом шла речь на заседании попечительского совета МГУ имени М.В. Ломоносова, в котором принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Просил бы подумать, как дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые уже сейчас занимаются перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям. В том числе речь может идти и об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового уровня, которые созданы также и в МГУ в рамках программы так называемых мегагрантов», — сказал на заседании Президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что необходимо заниматься активным трудоустройством одарённых выпускников: «Обращаю внимание членов попечительского совета: нужно создавать необходимые условия не только для обучения, но и последующего трудоустройства одарённых ребят в органах власти и в отечественных компаниях. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику, на развитие нашей страны, в России».
По словам Президента России, в свете принятия в прошлом году стратегии научно-технологического развития страны нужно обратить внимание на программы развития ведущих университетов, в том числе МГУ. «Речь идёт о создании так называемых технологических долин», — резюмировал Владимир Путин.
В свою очередь Сергей Собянин отметил, что будет обеспечена транспортная доступность строящегося кластера МГУ. «В ближайшее время откроются две новые станции метро “Раменки” и “Ломоносовский проспект” на Солнцевской ветке, это один из самых протяжённых радиусов в Москве», — сказал Мэр Москвы.
Он также добавил, что в 2019–2020 годах заработают две станции Третьего пересадочного контура. Этот проект будет в том числе ориентирован и на МГУ. «Таким образом, транспортная доступность этого мощного университетского центра будет обеспечена полностью», — подчеркнул Сергей Собянин.
«Просил бы подумать, как дополнительно поддержать студенческие коллективы, которые уже сейчас занимаются перспективными разработками по наиболее приоритетным для страны направлениям. В том числе речь может идти и об интеграции их проектов с деятельностью лабораторий мирового уровня, которые созданы также и в МГУ в рамках программы так называемых мегагрантов», — сказал на заседании Президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что необходимо заниматься активным трудоустройством одарённых выпускников: «Обращаю внимание членов попечительского совета: нужно создавать необходимые условия не только для обучения, но и последующего трудоустройства одарённых ребят в органах власти и в отечественных компаниях. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы работать именно на нашу экономику, на развитие нашей страны, в России».
По словам Президента России, в свете принятия в прошлом году стратегии научно-технологического развития страны нужно обратить внимание на программы развития ведущих университетов, в том числе МГУ. «Речь идёт о создании так называемых технологических долин», — резюмировал Владимир Путин.
В свою очередь Сергей Собянин отметил, что будет обеспечена транспортная доступность строящегося кластера МГУ. «В ближайшее время откроются две новые станции метро “Раменки” и “Ломоносовский проспект” на Солнцевской ветке, это один из самых протяжённых радиусов в Москве», — сказал Мэр Москвы.
Он также добавил, что в 2019–2020 годах заработают две станции Третьего пересадочного контура. Этот проект будет в том числе ориентирован и на МГУ. «Таким образом, транспортная доступность этого мощного университетского центра будет обеспечена полностью», — подчеркнул Сергей Собянин.