ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Днём защитника Отечества.



"Праздник, по праву ставший всенародным, олицетворяет неразрывную связь поколений людей, которые отстаивали свободу и независимость страны, защищали мирных граждан и родную землю от врагов, обеспечивали незыблемость рубежей нашей страны. Подвиги воинов на фронтах Великой Отечественной войны не только вписаны в учебники истории, но и живут в сердцах нашего народа. С портретами своих дедов и прадедов мы идём в строю «Бессмертного полка», склоняем головы перед солдатами и офицерами, павшими в годы военных конфликтов в «горячих точках», отдаем почести всем, кто ведёт непримиримую борьбу с терроризмом. В регионах Приволжского федерального округа бережно хранят память о подвигах своих героев, с глубоким уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов", - говорится в поздравлении.