Министр спорта РФ Павел Колобков c рабочим визитом посетил Будапешт
29.08.2017, 15:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 28 августа Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков находился с однодневным рабочим визитом в Будапеште (Венгрия).
В ходе своей поездки Павел Колобков провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Венгрии в развитии физической культуры и спорта.
Глава Минспорта России также посетил открытие Чемпионата мира по дзюдо. В нём принимают участие около 800 спортсменов из более 130 стран, которые разыграют 15 комплектов наград.
Соревнования продлятся до 3 сентября.
В ходе своей поездки Павел Колобков провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто. В ходе беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Венгрии в развитии физической культуры и спорта.
Глава Минспорта России также посетил открытие Чемпионата мира по дзюдо. В нём принимают участие около 800 спортсменов из более 130 стран, которые разыграют 15 комплектов наград.
Соревнования продлятся до 3 сентября.
Источник: http://www.minsport.gov.ru