Минприроды проведёт инвентаризацию объёма выбросов парниковых газов
07.02.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минприроды России приступает к подготовке доклада о сборе, проверке и регистрации сведений об объёме выбросов парниковых газов на территории России. Доклад будет сформирован в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению к 2020 г. сокращения объёма выбросов парниковых газов до уровня не более 75% объёма указанных выбросов в 1990 г.
Глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам субъектов РФ с просьбой представить до 1 мая 2017 г. информацию об объёмах выбросов парникового газа, мероприятиях по их сокращению и о проведении добровольной инвентаризации выбросов.
Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах.
При постановке объектов на учёт, заявитель при подаче сведений об объекте указывает фактическую массу выбросов парникового газа в пересчёте на углекислый газ (CO2- эквивалент).
Напомним, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению к 2020 г. сокращения объёма выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объёма указанных выбросов в 1990 г.
Минприроды России в целях реализации Плана мероприятий утвердило методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р).
Глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам субъектов РФ с просьбой представить до 1 мая 2017 г. информацию об объёмах выбросов парникового газа, мероприятиях по их сокращению и о проведении добровольной инвентаризации выбросов.
Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах.
При постановке объектов на учёт, заявитель при подаче сведений об объекте указывает фактическую массу выбросов парникового газа в пересчёте на углекислый газ (CO2- эквивалент).
Напомним, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению к 2020 г. сокращения объёма выбросов парниковых газов до уровня не более 75 % объёма указанных выбросов в 1990 г.
Минприроды России в целях реализации Плана мероприятий утвердило методические рекомендации по проведению добровольной инвентаризации объема выбросов парниковых газов в субъектах Российской Федерации (распоряжение Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р).