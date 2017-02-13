Минприроды разработан проект приказа об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды
13.02.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст.68) предусмотрен общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный экологический контроль).
Федеральным законом 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» внесены изменения в статью 68 Закона об охране окружающей среды по вопросам осуществления общественного экологического контроля.
Полномочиями по утверждению вышеуказанного Порядка организации деятельности общественных инспекторов наделено Минприроды России (постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1237).
Документ устанавливает форму удостоверения, порядок его выдачи, а также правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды по осуществлению общественного контроля.
В проекте приказа также прописан порядок взаимодействия общественных инспекторов по охране окружающей среды с общественными советами органов государственного лесного и экологического надзора.
«Главная цель таких нововведений – создание правовых основ народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Сегодня существует общественный запрос на подобные изменения законодательства, мы считаем их своевременными», - пояснил глава Минприроды России Сергей Донской.
В соответствии с документом, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.
Федеральным законом 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов» внесены изменения в статью 68 Закона об охране окружающей среды по вопросам осуществления общественного экологического контроля.
Полномочиями по утверждению вышеуказанного Порядка организации деятельности общественных инспекторов наделено Минприроды России (постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 № 1237).
Документ устанавливает форму удостоверения, порядок его выдачи, а также правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды по осуществлению общественного контроля.
В проекте приказа также прописан порядок взаимодействия общественных инспекторов по охране окружающей среды с общественными советами органов государственного лесного и экологического надзора.
«Главная цель таких нововведений – создание правовых основ народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Сегодня существует общественный запрос на подобные изменения законодательства, мы считаем их своевременными», - пояснил глава Минприроды России Сергей Донской.
В соответствии с документом, общественные инспекторы по охране окружающей среды будут оказывать содействие органам государственного надзора за соблюдением органами власти, должностными, юридическими и физическими лицами, в том числе занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, установленных природоохранным и природоресурсным законодательством требований, фиксировать нарушения законодательства и направлять информацию о таких случаях в органы государственного надзора.