Минсельхоз РФ получит более 1,3 млрд руб. на компенсации ущерба от ЧС
24.08.2017, 14:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении Минсельхозу более 1,3 миллиарда рублей на компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1323,6 миллиона рублей для предоставления межбюджетных трансфертов девяти субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", - говорится в документе.
Межбюджетные трансферты предоставляются Башкортостану, Карачаево-Черкессии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.
Документ одобрен на заседании правительства 17 августа.
"Минсельхозу России направляются бюджетные ассигнования в размере 1323,6 миллиона рублей для предоставления межбюджетных трансфертов девяти субъектам Федерации на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера", - говорится в документе.
Межбюджетные трансферты предоставляются Башкортостану, Карачаево-Черкессии, Туве, Чечне, Приморскому и Хабаровскому краям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.
Документ одобрен на заседании правительства 17 августа.
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru