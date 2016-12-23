Минвостокразвития откроет подразделение на Камчатке
23.12.2016, 19:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство России утвердило изменения в Положение о Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Структурное подразделение Минвостокразвития России появится в Петропавловске-Камчатском.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Министерство сегодня размещается во Владивостоке, Хабаровске, Москве. "Вместе с тем прорабатывается вопрос непосредственного размещения Министерства во всех регионах Дальнего Востока. Наибольшую активность в этом вопросе проявило руководство Камчатского края. В соответствии с инициативой и обращением губернатора Владимира Ивановича Илюхина местом размещения Министерства определён ещё и город Петропавловск-Камчатский".
Глава Минвостокразвития отметил, что "на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис Министерства". "Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил Министр.
Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, Министерство сегодня размещается во Владивостоке, Хабаровске, Москве. "Вместе с тем прорабатывается вопрос непосредственного размещения Министерства во всех регионах Дальнего Востока. Наибольшую активность в этом вопросе проявило руководство Камчатского края. В соответствии с инициативой и обращением губернатора Владимира Ивановича Илюхина местом размещения Министерства определён ещё и город Петропавловск-Камчатский".
Глава Минвостокразвития отметил, что "на Камчатке будет находиться небольшой мобильный офис Министерства". "Он будет реализовывать всю нашу повестку в отношении конкретного региона - Камчатского края: заниматься развитием ТОР и свободного порта, привлечением частных инвестиций, приоритизацией государственных программ и привлечением бюджетных инвестиций в социальную инфраструктуру, содействовать реализации крупных инвестиционных проектов", - уточнил Министр.