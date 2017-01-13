Минздрав составил список 28 спиртосодержащих препаратов, которые могут стать рецептурными
13.01.2017, 17:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минздраве составили список из 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, некоторые из которых могут стать рецептурными по решению специально созданной комиссии. Была создана специальная рабочая группа, первое заседание которой состоится 25 января, передает РИА Новости.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.
Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.
Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.