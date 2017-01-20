Миронов: инаугурация Трампа даёт надежду на установление конструктивных отношений
20.01.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Партии Справедливая Россиия, руководитель фракции "СР" в Госдуме Сергей Миронов прокомментировал предстоящее вступление Дональда Трампа в должность президента США.
"Инаугурация 45-го президента США не поставит точку в политическом триллере, который держит в напряжении весь мир. Возможно, это кульминация, но не конец. Мы наблюдаем беспрецедентную травлю Дональда Трампа, посмевшего заявить, что он хочет нормализации отношений с Россией", - сказал Миронов.
"Но о каком величии можно говорить, если проигравшие выборы сторонники Клинтон винят в своём поражении не только "русских хакеров", но и российские СМИ, которые якобы влияли на избирателей в США? Если Трампа называют чуть ли не "агентом Кремля", чтобы убедить простых американцев, что "царь ненастоящий"? Если за день до инаугурации телеканал CNN показывает репортаж о возможном убийстве Трампа на этой торжественной церемонии? Похоже что русофобия, которой заражена значительная часть американского истеблишмента, пагубно влияет на человеческий мозг – он отмирает", - отметил глава партии.
"Инаугурация 45-го президента США не поставит точку в политическом триллере, который держит в напряжении весь мир. Возможно, это кульминация, но не конец. Мы наблюдаем беспрецедентную травлю Дональда Трампа, посмевшего заявить, что он хочет нормализации отношений с Россией", - сказал Миронов.
"Но о каком величии можно говорить, если проигравшие выборы сторонники Клинтон винят в своём поражении не только "русских хакеров", но и российские СМИ, которые якобы влияли на избирателей в США? Если Трампа называют чуть ли не "агентом Кремля", чтобы убедить простых американцев, что "царь ненастоящий"? Если за день до инаугурации телеканал CNN показывает репортаж о возможном убийстве Трампа на этой торжественной церемонии? Похоже что русофобия, которой заражена значительная часть американского истеблишмента, пагубно влияет на человеческий мозг – он отмирает", - отметил глава партии.