ОРЕАНДА-НОВОСТИ Основные конструкции «парящего моста» в парке «Зарядье» будут готовы через два месяца. Сейчас решается вопрос, какая будет отделка: есть два варианта — керамическая плитка, либо корабельная доска.



Это уникальная для Москвы конструкция — таких вылетных консолей без опор длиной около 70 метров в Москве больше нет. Для реализации этого проекта пришлось применить новейшие современные инженерные решения. Мост позволит связать парк с рекой, а также будет служить обзорной точкой, с которой откроются виды на Кремль, парк и центральные набережные. По задумке архитекторов, прозрачный лифт соединит мост с Москворецкой набережной.



На строительстве парка занято около 2 тысяч человек, однако скоро мы планируем мобилизовать еще 500–600 человек для работы в третью смену. После того, как будут закончены монолитные работы по возведению моста, временные опоры будут убраны.