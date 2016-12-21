Мосгордума отклонила законопроект о бесплатной земле
21.12.2016, 14:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании МГД 21 декабря законопроект представила член фракции «КПРФ» в Мосгордуме Елена Шувалова:
«Для многодетных семей жилищный вопрос стоит особенно остро. Законопроектом предлагается установить случаи и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства, закрепить минимальный и максимальный размер предоставляемых участков, обозначить критерии первоочередного и внеочередного предоставления, а также определить полномочия исполнительных органов власти города Москвы в данной сфере».
Семьям с тремя-четырьмя детьми предлагается выдавать земельные участки размером от 0,10 до 0,15 га, а при наличии в семье более пяти детей - от 0,15 до 0,20 га. Такие наделы должны иметь всю необходимую инженерную инфраструктуру и быть не далее 50 км от границ Москвы.
Председатель комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Когда законопроект был внесен в Мосгордуму, на него поступил отзыв Мэра Москвы с предложением доработать документ. Ни одного слова, ни одной запятой изменено не было. Сегодня мы должны голосовать не за идею, а за букву закона. И руководствоваться нужно не столько эмоциями, сколько пониманием того, сможем мы реализовать законопроект или нет. На совместном заседании комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям и комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию было предложено создать рабочую группу из законодателей, представителей исполнительной власти и общественности для дальнейшей проработки вопроса.
По данным Департамента городского имущества города Москвы, необходимых площадей для выделения земельных участков для 110 тыс. многодетных семей в пределах Москвы нет».
«Для многодетных семей жилищный вопрос стоит особенно остро. Законопроектом предлагается установить случаи и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства, закрепить минимальный и максимальный размер предоставляемых участков, обозначить критерии первоочередного и внеочередного предоставления, а также определить полномочия исполнительных органов власти города Москвы в данной сфере».
Семьям с тремя-четырьмя детьми предлагается выдавать земельные участки размером от 0,10 до 0,15 га, а при наличии в семье более пяти детей - от 0,15 до 0,20 га. Такие наделы должны иметь всю необходимую инженерную инфраструктуру и быть не далее 50 км от границ Москвы.
Председатель комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Когда законопроект был внесен в Мосгордуму, на него поступил отзыв Мэра Москвы с предложением доработать документ. Ни одного слова, ни одной запятой изменено не было. Сегодня мы должны голосовать не за идею, а за букву закона. И руководствоваться нужно не столько эмоциями, сколько пониманием того, сможем мы реализовать законопроект или нет. На совместном заседании комиссии МГД по социальной политике и трудовым отношениям и комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию было предложено создать рабочую группу из законодателей, представителей исполнительной власти и общественности для дальнейшей проработки вопроса.
По данным Департамента городского имущества города Москвы, необходимых площадей для выделения земельных участков для 110 тыс. многодетных семей в пределах Москвы нет».