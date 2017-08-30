ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Территориальный пожарно-спасательный гарнизон города Москвы провел пожарно-тактическое учение на «Башне Федерация. Восток» в «Москва-Сити». Это самое высокое сооружение в Европе, высота которого составляет 374 метра, 95 этажей, площадь - 443 тысячи квадратных метров.

Учение проводилось для определения возможности подачи огнетушащих веществ при тушении возможных пожаров, а также для проверки профессиональной подготовки личного состава. Пожарные поднимались по лестнице на 95 этаж башни в полной экипировке, вес которой составляет 15-20 кг.

Во время учения были отработаны четыре способа подачи огнетушащих веществ. На первом этапе проводилась подача воды с использованием шести мотопомп. Затем пожарные попробовали подать газонаполненную пену на отметку 373 метра с использованием установки «Sky CAFS». Она позволяет создавать с использованием сжатого воздуха воздушно-механическую пену, которая образуется непосредственно в автомобиле.

На третьем этапе была определена возможность подачи ствола «Кобра» с гидроабразивной резкой и определена максимальная высота его подъема. Система пожаротушения «Кобра» даёт возможность пожарному расчёту приступить к тушению пожара, не заходя в помещение, чем значительно повышает безопасность личного состава, а также существенно экономит потребление воды и огнетушащих веществ. На последнем этапе учения была отработана подача воды от второй ступени пожарного насоса высокого давления с экспериментальным переходником.

«Сегодня впервые в мировой практике была отработана подача пены на такую высоту. Наши подразделения подтвердили, что они готовы к тушению пожаров не только на земле, но и на больших высотах, ­- отметил руководитель учений, начальник службы пожаротушения ФПС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве» Юрий Жуковский.