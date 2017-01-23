Московские школы среди лучших в мире по уровню информатизации
23.01.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва является одним из лидеров среди наиболее успешных, "умных городов" мира по уровню информатизации школ. Как показало тестирование, проведенное международной программой PISA, по уровню читательской и математической грамотности московские школьники входят в шестёрку лучших в мире.
В своём недавнем исследовании международная консалтинговая компания KPMG подчеркнула, что сейчас в столичных школах используется большинство ключевых элементов smart сity (умного города), которые характерны для наиболее развитых городов мира: электронный журнал, система электронного доступа в школу и ноутбуки, а также интерактивные доски. В образовательных учреждениях появляются цифровые/виртуальные лаборатории, мультимедиастудии, робототехника. Развиваются открытые образовательные интернет-ресурсы.
Как показал анализ, в сфере информатизации московские школы находятся на одном уровне с наиболее продвинутыми "умными городами" мира – Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом.
Школа № 627 одной из первых среди учебных заведений стала участником проекта «Московская электронная школа». Во время её посещения Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в частности, что в столичных школах стартовал второй этап информатизации и в ближайшие годы и их информационная среда будет полностью обновлена.
«Пять лет назад мы начали внедрять электронные доски и компьютеры для преподавателей и для школ. И в целом эта работа начала продвигаться. Сейчас мы переходим к следующему этапу, где уже на новом техническом уровне внедряются Wi-Fi, тачскрины, новые интерактивные доски. И самое главное, мы пытаемся также внедрять новые методики, которые были бы интересны и преподавателям, и учащимся, новые сценарии, электронные учебники. И эта огромная махина информационного контента должна постепенно наполнять наши школы», — сообщил Сергей Собянин.
В своём недавнем исследовании международная консалтинговая компания KPMG подчеркнула, что сейчас в столичных школах используется большинство ключевых элементов smart сity (умного города), которые характерны для наиболее развитых городов мира: электронный журнал, система электронного доступа в школу и ноутбуки, а также интерактивные доски. В образовательных учреждениях появляются цифровые/виртуальные лаборатории, мультимедиастудии, робототехника. Развиваются открытые образовательные интернет-ресурсы.
Как показал анализ, в сфере информатизации московские школы находятся на одном уровне с наиболее продвинутыми "умными городами" мира – Лондоном, Нью-Йорком и Гонконгом.
Школа № 627 одной из первых среди учебных заведений стала участником проекта «Московская электронная школа». Во время её посещения Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, в частности, что в столичных школах стартовал второй этап информатизации и в ближайшие годы и их информационная среда будет полностью обновлена.
«Пять лет назад мы начали внедрять электронные доски и компьютеры для преподавателей и для школ. И в целом эта работа начала продвигаться. Сейчас мы переходим к следующему этапу, где уже на новом техническом уровне внедряются Wi-Fi, тачскрины, новые интерактивные доски. И самое главное, мы пытаемся также внедрять новые методики, которые были бы интересны и преподавателям, и учащимся, новые сценарии, электронные учебники. И эта огромная махина информационного контента должна постепенно наполнять наши школы», — сообщил Сергей Собянин.