ОРЕАНДА-НОВОСТИ Две золотые медали московские спортсмены принесли в копилку российской команды на первенстве мира по велоспорту на треке.



Павел Ростов в составе юниорской сборной стал лучшим в командном спринте. Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Павел Ростов почти на секунду опередили конкурентов из Германии в финальном заезде и тем самым установили мировой рекорд по времени в этом виде программы. Они преодолели дистанцию за 44,355 секунды. Замкнули тройку призёров представители Польши.



Золото в командном спринте завоевали также москвички Полина Ващенко и Яна Тыщенко. В финале вместе с Ксенией Андреевой из Тульской области они боролись за главный приз со сборной Германии. В итоге обошли соперников на восемь тысячных секунды с результатом 34,438 секунды. Третьими финишировали велосипедистки из Великобритании.



Соревнования проходят в Монтикьяри (Италия) до 27 августа.