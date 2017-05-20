ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская область и Москва должны объединиться для утилизации и переработки миллионов тонн накопившегося мусора, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Подмосковье.



«Утилизация и переработка миллионов тонн мусора должна быть общей задачей для крупнейшей агломерации в России – Московского региона. В границах Москвы законодательно запрещено захоранивать отходы, и мусор вывозят в другие субъекты, в основном в Московскую область. При этом терсхемы обращения с отходами столицы и области никак не увязаны между собой. Чтобы избежать множества негативных явлений, в том числе появления нелегальных свалок, необходимо наладить эффективное взаимодействие, которое гармонизирует территориальные схемы двух регионов», – говорится в сообщении.



Как отмечается в материале, с таким предложением выступили в режиме телемоста на пленарном заседании Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах активисты Народного фронта столицы и Подмосковья.



По данным пресс-службы, конференция в Калининграде – важный промежуточный этап перед федеральным экологическим форумом Общероссийского народного фронта. Ранее по итогам Медиафорума ОНФ, который состоялся в апреле в Санкт-Петербурге, президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил проработать предложения по совершенствованию российского законодательства в части, касающейся разработки и утверждения межрегиональных схем по обращению с отходами в границах особо охраняемых природных территорий.



«Ситуация сложилась парадоксальная – регионы тесно связаны, но территориальные схемы каждый разрабатывал по-своему. Терсхема Москвы обрывается на границе региона – 6,6 миллиона тонн ТКО IV и V класса передаются в другие субъекты без указания, куда конкретно они направляются. В результате мусор вывозят, как правило, по принципу территориальной близости. В терсхемах не указаны виды отходов и нет стимулов для создания раздельного сбора мусора. Все не урегулированные законодательством и участниками рынка вопросы в конечном итоге оплачивает потребитель, получая и некачественную услугу, и ухудшение экологической ситуации», – приводятся в сообщении слова эксперта московского штаба ОНФ Валентина Ростовщикова.



По оценкам экспертов, порядка 20% всего мусора Российской Федерации формируются на территории Московского региона и большая часть – непосредственно в городе Москве. «При этом территориальная схема обращения с отходами в Московской области, разработанная до 2030 году включительно, не учитывает главного – логистики вывоза отходов на полигоны, расположенные на территории области, отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области Дмитрий Дупак, которого цитирует пресс-служба.