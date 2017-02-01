ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве воспитанников, учащихся и студентов — около 2 млн человек, больше 200 тыс. человек работают в этой отрасли. По этим параметрам Москва является одним из крупнейших в мире образовательных центров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе международной конференции по результатам исследований качества образования.



По его словам, это отрасль приоритетная для Правительства Москвы, в нее будут вкладываться все возможные силы и средства, чтобы поддерживать достойный уровень образования нашей молодежи. Москва с каждым годом улучшает показатели — что за последние пять лет в Москве в два раза улучшились все основные базовые показатели школьного образования, отметил Сергей Собянин.



Напомним, общепризнанная международная программа оценки образовательных достижений учащихся PISA в конце 2016 года опубликовала данные, согласно которым школы российской столицы занимают лидирующие позиции. В частности, По уровню читательской грамотности и математической грамотности система образования Москвы входит в шесть лучших образовательных систем мира.



По оценкам специалистов, лучшие 100 школ Москвы, в которых обучается 23% общего числа школьников, обеспечивают качество образования выше лучших мировых стандартов, занимая первое место в мире. При этом лучшие 300 школ Москвы, в которых обучается 63% школьников, занимают первое-второе место по уровню читательской и математической грамотности. А небольшая разница в баллах между всеми школами Москвы и топ-100 показывает высокую плотность результатов и свидетельствует о доступности качественного образования на уровне самых высоких международных результатов для всех школьников города, независимо от места жительства, уровня доходов семьи и других факторов.