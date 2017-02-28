НАО вошёл в число лидеров по развитию хлебопечения в России
28.02.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ НАО по развитию хлебопечения вошёл в число ведущих регионов в данной сфере. Таковы результаты исследования Российской гильдии пекарей и кондитеров с 2012 по 2015 годы. Среди 85 субъектов Ненецкий округ занял 13 место, улучшив свои позиции с 2012 года на 49 пунктов.
Также, согласно исследованиям организации, по индексу потребительских цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, НАО занимает первое место. Кроме того, регион признан лидером и по количеству субъектов хлебопечения на 10 тыс. жителей, по численности занятых в хлебопечении на 10 тыс. экономически активного населения, а также по количеству субъектов мелкорозничной торговли на 10 тыс. жителей, осуществляющих реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.
По информации специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в округе субсидии на производство хлеба и его доставку из бюджета региона получают 18 предприятий. Это потребительские общества, хлебозавод, МУП «Амдерма», СПК РК «им. Ленина», СПК РК «Сула», а также общества с ограниченной ответственностью и физические лица. По предоставленным в профильный департамент данным, в минувшем году они произвели 1 тыс. 652 тонны хлеба основных сортов.
Также, согласно исследованиям организации, по индексу потребительских цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, НАО занимает первое место. Кроме того, регион признан лидером и по количеству субъектов хлебопечения на 10 тыс. жителей, по численности занятых в хлебопечении на 10 тыс. экономически активного населения, а также по количеству субъектов мелкорозничной торговли на 10 тыс. жителей, осуществляющих реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.
По информации специалистов Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, в округе субсидии на производство хлеба и его доставку из бюджета региона получают 18 предприятий. Это потребительские общества, хлебозавод, МУП «Амдерма», СПК РК «им. Ленина», СПК РК «Сула», а также общества с ограниченной ответственностью и физические лица. По предоставленным в профильный департамент данным, в минувшем году они произвели 1 тыс. 652 тонны хлеба основных сортов.